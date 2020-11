Eli Iserbyt maakt favorietenrol waar en wordt Europees kampioen: “‘Je bent nog jong’, zeggen ze, maar ik wil alles direct”

Veldrijden Geen publiek in Superpres­ti­ge in Ruddervoor­de, Sven Nys blij dat cross doorgaat: "Geef ons de kans om te overleven”

15 september Het is een uitgemaakte zaak: de Superprestige in Ruddervoorde op 24 oktober wordt gereden zonder publiek. Dat bevestigde Thomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics, en Wim Pyfferoen, voorzitter van het organisatiecomité: “Het is onbegonnen werk om duizenden supporters in vakken en bubbels van vijf in te delen.”