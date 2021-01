Eli Iserbyt krijgt groen licht om na uitstekende prestatie in Baal ook te starten in Hulst

Veldrijden Na fietswis­sel kwam Van der Poel helemaal onder stoom: “Parcours waar ik m’n ding kon doen”

22 december Eén versnelling halfweg. Meer had Mathieu van der Poel niet nodig om dicht bij huis de Ethias Cross van Essen achter z’n naam te schrijven. “Ik maakte in het begin veel fouten en mijn banden stonden wat hard”, vertelt MVDP. “Na een fietswissel liep het vlotter. Ik probeerde zo zuinig mogelijk te winnen, want het is een drukke periode. Maar ik kreeg hier een parcours waar ik m’n ding kon doen - veel op techniek. De voorbije twee wedstrijden waren zéér lastig, dan is dit even welkom.”