Eli Iserbyt kan starten in Baal: “Het gaat lukken, maar het wordt pijnlijk”

Bij het begin van de derde ronde in Heusden-Zolder knalde Iserbyt zaterdag tegen de nadarhekken. In eerste instantie zonder erg, maar Corné van Kessel hem niet meer kon ontwijken en reed met het voorwiel tegen de gestrekte arm van Iserbyt. Iserbyts elleboog plooide naar de verkeerde kant en ging uit de kom. Er werd gevreesd voor een barst, maar er kwamen geen breuken aan het licht. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal zette vervolgens alles in het werk om morgen toch te kunnen starten in Baal - met succes. Na een laatste crosstraining ging het licht - ondanks de pijn - op groen.

“Het gaat lukken, maar pijnlijk wordt het wel”, vertelt Iserbyt na de laatste test. “Alle spieren rond de elleboog zijn geraakt, en die hebben veel tijd nodig om volledig te herstellen. Vooral onverwachte schokken doen pijn. En trekken aan het stuur is erg moeilijk. Springen over de balken, dat zal ik waarschijnlijk niet kunnen doen. En ook in de start wordt het moeilijk. Recht op de pedalen staan wordt pijnlijk, maar Baal is gelukkig een tempocross.” Iserbyt zal van start gaan met een stevig ingetapete elleboog, om overstrekking tegen te gaan. Of de Europese kampioen zondag ook in de wereldbekercross van Hulst van start zal gaan, wordt pas na Baal beslist.