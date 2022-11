Eli Iserbyt heeft moeilijke week achter de rug: “Het was niet tof om column van Niels Albert te lezen”

VeldrijdenHet was niet de week van Eli Iserbyt. Niet op het EK in Namen, niet na een ziekenhuisbezoek waar een rugaandoening werd vastgesteld, niet op de cross in Niel waar hij viel en zijn leidersplaats in de Superprestige verspeelde.

KIJK. Iserbyt: “Moed geput uit Albert zijn woorden”

Laurens Sweeck won de cross, Iserbyt was vierde. In de stand van de Superprestige is het nu Sweeck één (29 punten) en Iserbyt twee (27). Er is nog geen man overboord en Iserbyt had in Niel andere zorgen.

“Ik ging overkop, van boven naar beneden. Mijn zadel brak, mijn stuur stond scheef, ik bloedde uit de knie en ik moest nog tot de materiaalpost lopen. Ik hervatte op een vijftiende plek, een minuut achter de koplopers. Na de val ging het beter. Ik kwam steeds dichter. Ik reed nog een goede koers, jammer van de pech.”

Het ziet er sinds het EK in Namen niet zo rooskleurig uit voor Iserbyt. Hij moest opgeven en daar kreeg hij kritiek voor. Ziekenhuisonderzoek woensdag in Antwerpen wees uit dat Iserbyt ischialgie heeft, een rugaandoening die zich vertaalt in zenuwpijn aan het linkerbeen. Als dat maar niet erger wordt, zei columnist Niels Albert in zijn column. “Dan moet Iserbyt een kantoorbaan zoeken.”

Volledig scherm Iserbyt. © BELGA

Iserbyt: “Het was geen gemakkelijke week. Ik wilde bewijzen dat ik ook met tegenslag verder kan rijden. Het was niet tof om Niels Albert te lezen. Ik heb er toch moed uit geput. Ik heb Niels nog gehoord. Hij zei: ‘Als we het over jou hebben, wil dat toch iets zeggen’.”

Of Iserbyt vreest dat de ischialgie erger wordt? “Ik heb al last sinds de zomer. Tot Namen was het onder controle. Ik moet er harder aan werken. Het is een zaak van lange adem. Ik heb alle crossen met een beetje last gereden. Ik won toch vijf crossen, daarom wou ik er niks over zeggen.”

Volledig scherm Eli Iserbyt. © BELGA