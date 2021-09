Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen-Bingoal gaan voor de Wereldbeker: “Al kan dat ook vreemd klassement worden”

Met drie op drie voor Iserbyt en twee op drie voor Denise Betsema heeft Pauwels Sauzen-Bingoal al vijf tv-crossen binnen. Een prima start. Zondag wordt in Gieten een eerste klassementscross gereden. Daarna trekken de veldrijders naar Amerika voor veldritten in Waterloo, Fayetteville en Iowa. De eerste drie van zestien Wereldbekermanches.

“Die Wereldbeker zou ik graag winnen”, benadrukt Europees kampioen Iserbyt. “Zestien wedstrijden vind ik niet slecht, maar het zal wel anders zijn. Het is een mooi klassement, maar het zou ook best een vreemd klassement kunnen worden. Niet vergeten dat wij de trip naar Amerika zelf betalen. Wat over 4500 tot 5000 euro gaat. Voor de top drie uit het veldrijden is dat te doen, voor anderen is dat financieel zwaar.”

Volledig scherm Jurgen Mettepenningen. © Geert De Rycke

Iedereen is het erover eens dat de Wereldbeker een trapje hoger staat dan Superprestige en X2O Trofee. Eindwinst van Iserbyt zou de waarde van Pauwels Sauzen-Bingoal ten goede komen. “Net als drie jaar terug laten we de visibiliteit van de ploeg meten”, aldus teammanager Jurgen Mettepenningen die dankzij een sponsorcontract met Cibel-Cebon financieel extra armslag heeft. “Ik ken het cijfer van drie jaar geleden en zou niet verbaasd zijn indien de waarde van mijn ploeg in drie jaar verdubbelde.”

Mettepenningen investeerde ook in de omkadering. Gianni Meersman verhuisde naar Alpecin-Fenix en is vanaf 1 september vervangen door Richard Groenendaal. “Grote meerwaarde voor mijn ploeg”, benadrukt Mettepenningen. “De cross is complex, je moet alles in de gaten houden. Ook wat de concurrentie doet. Op dat vlak gaan we beter af zijn met de gewezen wereldkampioen veldrijden.”

Eerste grote doel van het team is de Europese titel van Iserbyt verlengen. Dat EK wordt op zondag 7 november op en rond de Nederlandse Vamberg betwist. “Een mini-Koppenbergcross”, omschrijft Iserbyt de opdracht in Drenthe. De 23-jarige West-Vlaming benadrukt dat hij afgelopen zomer meer trainde dan ooit. “Om mijn traditionele dip in november en december te vermijden of te verkorten”, aldus Iserbyt. “Ook al wordt dat moeilijk. Behalve Wout Van Aert ken ik niemand die zes maanden na elkaar kan presteren.”

En toch droomt manager Mettepenningen er een derde jaar op rij van om Wout Van Aert en Mathieu van der Poel te kloppen. “Hoe langer dat uitblijft hoe dichter dit komt”, pompt de teammanager zichzelf moed in.

Volledig scherm Eli Iserbyt. © BELGA