Elf duels met Van Aert: voor het eerst sinds winter van 2018-2019 zal Van der Poel zo vaak crossen tegen zijn grote rivaal

KIJK. Van der Poel verrast met blonde haren, straks ook in de cross?

‘Copy paste’ met Van Aerts programma is het niet helemaal. Van der Poel begint er een week vroeger aan dan onze landgenoot, aanstaande zondag in de Wereldbekermanche in Hulst, past voor Dublin (WB, 11/12) en rijdt voorts ook nog Boom (SP, 3/12) en Val di Sole (WB, 17/12). Maar in de elf andere opdrachten wachten interessante duels tussen de twee. Het is al van het seizoen 2018-2019 geleden dat Van der Poel en Van Aert het zó vaak tegen elkaar zullen opgenomen hebben in het veld. In 2019-2020 keerde Van Aert terug uit revalidatie na zijn zware crash in de Tourtijdrit in Pau en bleef het aantal clashes beperkt tot vijf. In de coronawinter 2020-2021 waren er dat amper drie meer. En vorig jaar gaf Van der Poel er op tweede kerstdag al in zijn tweede cross in Heusden-Zolder na vier ronden de brui aan met een pijnlijke rug. Einde verhaal.