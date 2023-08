EK veldrijden komt in 2025 naar Vlaanderen met Middelkerke als gaststad

Het EK veldrijden komt voor het eerst naar Vlaanderen. Op 8 en 9 november 2025 strijkt het veldritcircus neer in Middelkerke. Bedoeling is om opnieuw naar het militair domein in Lombardsijde te trekken waar in 2022 ook het BK veldrijden plaatsvond.

Het kampioenschap past in een breder beleid van Vlaanderen om internationale topsportevenementen binnen te halen. Middelkerke versterkt zo zijn band met wielrennen nog meer en voor de Europese wielerbond UEC landt het EK nu ook op de plek waar veldrijden groter is dan waar ook in de wereld.

“Het EK veldrijden is een nieuwe opportuniteit om onze (sportieve) uitstraling in het buitenland te versterken en om in eigen land mensen te stimuleren om te sporten. Het veldrijden komt in 2025 thuis in de bakermat van de koers”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “We gaan Vlaanderen in de vitrine zetten en de fans warm maken om ook zelf in beweging te komen.”

Vlaanderen maakt de laatste jaren actief jacht op kampioenschappen en andere topsportevenementen met internationale uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan het WK veldrijden (Oostende, 2021), het WK wielrennen (2021), het WK 3x3 basketbal (Antwerpen, 2022), of straks het WK breaking (Leuven, september), het WK turnen (Antwerpen, september-oktober) en het WK gravel (Halle-Leuven, 2024).

Wout van Aert op het BK in Middelkerke in 2022.

Vlaanderen haalt nu ook het Europees Kampioenschap Cyclocross binnen: de Europese Wielerfederatie (UEC) heeft Middelkerke uitgekozen als locatie voor de editie van november 2025. Het is de eerste keer dat het EK veldrijden naar Vlaanderen komt. Middelkerke heeft een stevige reputatie opgebouwd in het wielrennen, niet in het minst met het BK tijdrijden in 2019, het BK veldrijden in 2022 en het BK wielrennen in 2022.

Bovendien is Middelkerke al meer dan 60 jaar de thuis van de Noordzeecross, een van onze oudste veldritten. Zeker nadat het BK veldrijden in 2022 achter gesloten deuren moest plaatsvinden, biedt dit EK Middelkerke de kans om de fans dit keer wel massaal te ontvangen en de Vlaamse Kust en bij uitbreiding heel Vlaanderen internationaal in de kijker te zetten.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker is trots dat Middelkerke het EK veldrijden mag ontvangen. “Middelkerke sluit opnieuw de koersfiets in de armen. Na een succesvolle reeks BK’s zijn we bijzonder trots dat we gastgemeente zijn voor het EK veldrijden in 2025. We zijn vooral blij dat het pure en natuurlijke parcours op het militair domein in Lombardsijde een herkansing krijgt.”

“Het prachtige landschap, het majestueuze strand en de woeste Noordzee zorgden in 2022 tijdens het BK voor een epische masterclass veldrijden. Wat een zonde dat dat door corona zonder publiek was! Nu zijn we klaar om de atleten en de cyclocrossfans van over heel het continent met open armen te ontvangen”, zegt Dedecker.

De Gemeente Middelkerke en de Vlaamse Overheid maken elk 250.000 euro vrij voor de organisatie van het EK. Sportbedrijf Golazo neemt de volledige organisatie op zich. Golazo organiseert jaarlijks meer dan 20 cyclocrossen, waaronder de voorbije jaren ook heel wat kampioenschappen.

Jean Marie Dedecker.