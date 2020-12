Eindelijk weer een zege voor de wereldkampioene: Alvarado haalt het voor Brand in Herentals

Veldrijden Van Aert maakt meteen indruk: “Het zal geen drie crossen duren voor hij opnieuw wint”

28 november Zijn eerste cross en meteen derde. Wout van Aert was een méér dan een tevreden man in Kortrijk. Kleine werkpuntjes, zag hij zelf nog. Maar vanaf nu kan het heel snel gaan, gelooft bondscoach Sven Vanthourenhout. “Ik denk dat ze zondag, in Tabor, al méér werk met hem zullen hebben.”