Eerste seizoenszege voor Wout van Aert in ‘parkske’ waar hij al vaak trainde: “Rotnerveus, was ik. Stom, hé?”

Veldrijden Toptalent Pidcock moet kerstdagen alleen doorbren­gen: “Laatste keer dat ik mijn familie zag, was in november”

23 december Het was niet slecht en ook niet goed, zei Tom Pidcock (21). Vermoeidheid sloop er een beetje in na zijn demonstratie van Gavere en Namen. In Essen werd hij derde. Nu volgt een druk programma. En de feestdagen? Die zal hij hoogstwaarschijnlijk alleen moeten vieren.