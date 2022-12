Een vod en een hapering kunnen Van Aert niet deren in Dublin: “Gelukkig mocht ik rechtsomkeer maken, anders zat de cross erop”

Van Empel beste bij de vrouwen

Bij de vrouwen heeft Fem van Empel de wereldbekermanche veldrijden in Dublin op haar naam gebracht. Ze ontdeed zich in het slot van haar landgenote Puck Pieterse. Denise Betsema finishte als derde. Met amper 30 deelneemsters, waarvan de helft U23, grossierde de nieuwe cross in Dublin in afwezigheden. Heel wat rensters, zoals Ceylin del Carmen Alvarado en Shirin van Anrooij, kozen ervoor om niet over en weer te vliegen van hun Spaanse stage. Sanne Cant was er niet bij en zoals bekend laste Marianne Vos een pauze in tot de kerstperiode. De strijd werd, zoals wel vaker dezer dagen in de wereldbeker, herleid tot een duel tussen Pieterse en Van Empel, met als derde hond dus Betsema.