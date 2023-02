Drones in de cross, een blijvertje en het begin van meer of niet? “Het blijven draaiende messen boven ons hoofd”

“I hate it but I love it": Wout van Aert komt daags na WK op sociale media terug op tweestrijd met Mathieu van der Poel

Wat een strijd was het alweer, tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld van Hoogerheide. Uiteindelijk was het die tweede die op eigen bodem het WK veldrijden won, onze landgenoot baalde als een stekker. Vanochtend postte Van Aert een foto van beide tenoren op het strijdtoneel van Hoogerheide: “I hate it but I love it”, schreef hij erbij. “Ik haat het, maar ik hou ervan.” Een smiley met een traan volgde.

