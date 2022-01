Drievoudig wereldkampioen veldrijden Erwin Vervecken ziet een Brit de wereldtitel pakken: “Pidcock is dé topfavoriet”

Gouden CrossVanavond begint met de Mixed Team Relay het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Drievoudig wereldkampioen Erwin Vervecken verwacht dat het een spannende wedstrijd wordt bij de elite mannen, maar voor hem is Pidcock wel dé grote favoriet. Ben je het eens met Vervecken of denk je er helemaal anders over? Doe dan nog snel mee met de Gouden Cross . Je hebt tot morgenavond 20 uur de tijd om een ploegje te maken of je team nog aan te passen.

Lees op deze pagina alles over het WK veldrijden!

Erwin Vervecken kroonde zich zowel in het Tsjechische Tabor, het Nederlandse Zeddam als in Hooglede-Gits tot wereldkampioen veldrijden. De intussen 49-jarige Vervecken was een echte kampioenschapsrenner. “Het zal erg close worden bij de mannen”, vermoedt Vervecken. “Ik denk niet dat er iemand echt bovenuit zal steken, maar voor mij is Pidcock dé topfavoriet. Het parcours is niet echt technisch. Zijn mindere start zal hij normaal gezien kunnen rechtrekken. Pidcock duikt vaak pas als achtste, tiende, twaalfde het veld in, maar dat maakt op deze omloop niet veel uit. Ook de supercompensatie moet in zijn voordeel spelen. Hij heeft niet zo heel veel wedstrijden gereden deze winter en zou dus het frist moeten zijn.”

Tweestrijd tussen Vos en Brand

Door het afhaken van Betsema en Worst zijn er bij de vrouwen maar twee echte kanshebbers meer over voor de wereldtitel.“Het wordt een spannede strijd”, weet Vervecken. “Vos is misschien wel licht favoriet, omdat ze de onderlinge duels vaak heeft gewonnen. Ze reed dit seizoen maar negen veldritten, maar ze was wel vijf keer de beste van het pak. Het is en blijft natuurlijk wel een kampioenschap. Met Lucinda (Brand, red.) weet je nooit.”

Volledig scherm Marianne Vos. © ANP

Verschillende kandidaten bij de beloften

“Thibau Nys is een vraagteken. Hij was top tijdens de kerstperiode en als hij dat niveau haalt, wordt hij wereldkampioen. Het is nog een jonge kerel en dus is het normaal dat er ups en downs zijn. Het is afwachten hoe hij die valpartij op het BK verteert heeft, maar ik zie het wel goedkomen. Belgisch kampioen Emiel Verstrynge is de laatste weken enorm sterk en verder is het uitkijken naar uittredend wereldkampioen Pim Ronhaar, Europees kampioen Ryan Kamp en een sterk rijdende Mees Hendrikx. Ook Niels Vandeputte, Cameron Mason, Joran Wyseure en Jente Michels zijn kanshebbers. Het wordt een wedstrijd om van te smullen.”

“Bij de vrouwen zijn er drie duidelijk beter dan de rest: Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij. Van Empel heeft al bewezen dat ze een finale kan rijden. Zij en Shirin zijn al eens wereldkampioene geweest, dus ik gun het Puck wel.”

Volledig scherm Puck Pieterse. © BELGA

