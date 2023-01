Drie weken voor het WK moet de bondscoach brand blussen tussen Sweeck en Vanthourenhout: “Van Aert kan haantjesgedrag missen als kiespijn”

VeldrijdenMaandag in Tielt maakt bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie bekend voor het WK veldrijden in Hoogerheide (5 februari). Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout zijn zeker van hun plaats. Of staat er, na het incident bij het BK in Lokeren en het onfrisse vervolg in Otegem, een olifant in de kamer? Vanthourenhout: “Ik laat dit niet zomaar passeren. Iedereen die me kent, weet dat wanneer we op donderdag in het WK-hotel arriveren, ik geen spanningen en bedenkelijke gezichten wil.”