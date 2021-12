Domino-effect blijft uit na afgelasting cross in Diegem: groen licht voor BK en WB-veldritten in Dendermonde, Zolder en Hulst, ook Loenhout en Baal gaan door

VeldrijdenGeen publiek, geen cross. Daar leek het even op. Zelfs voor het BK werd gevreesd, maar zo’n vaart liep het uiteindelijk niet. Jean-Marie Dedecker kreeg wat hij wilde: de Belgische wielerbond betaalt een fikse compensatie voor het inkomstenverlies en dus kan het BK in Middelkerke gewoon doorgaan.

VIDEO. Christophe Impens (Golazo): “Iedereen doet water bij de wijn”

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, zette gistermiddag opnieuw een groot vraagteken achter het BK veldrijden. “Als er geen tegemoetkoming komt, dan gaat het niet door”, herhaalde hij zijn dreigement van de dag voordien voor de camera van VTM Nieuws. “Wij hebben 580.000 euro betaald aan de wielerbond om een pakket aan verschillende kampioenschappen te mogen organiseren. Daar zitten de jongeren en ook de dames bij, maar die wedstrijden zijn verlieslatend. Met het BK bij de heren elite konden wij dit ophalen, maar die inkomsten hebben we nu niet. Uiteraard kunnen we organiseren, we zijn voorbereid op alles, maar financieel moet het haalbaar blijven. Dit is idiotie. Wij organiseren dit BK in de duinen en op het strand, er mogen duizenden mensen op de dijk lopen of op de kerstmarkten samen komen, maar buiten in de lucht naar een kampioenschap komen kijken, dat mag niet.”

Dat klonk onheilspellend, maar avondlijk overleg met de Belgische wielerbond deed de lucht opklaren. “Er waren amper 20 minuten nodig om een akkoord te vinden”, vertelt Christophe Impens namens de feitelijke organisator Golazo. “Belgian Cycling wilde dit BK absoluut laten doorgaan en heeft een mooie compensatie voorzien.”

Volledig scherm Jean-Marie Dedecker. © BELGA

Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend. Maar de wielerbond ging duidelijk doortastend te werk. Impens: “Over de cijfers kunnen wij niks zeggen, maar beide partijen hebben mekaar snel gevonden. Ik ken voorzitter Tom Van Damme en algemeen directeur Nathalie Clauwaert heel goed: zij zijn bruggenbouwers. En ook meneer Dedecker wilde dat het BK kon plaatsvinden.”

Minder goed nieuws was er over de cross in Diegem. Geen duel daar tussen Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock volgende week donderdag. Het stratenparcours blijkt niet af te sluiten voor publiek. Bovendien wonen er ook nog eens 1.750 mensen langs de omloop, en zijn er verschillende handels- en horecazaken langs de weg. Die allemaal een hele dag sluiten omdat hun klanten het parcours niet mogen betreden, was onbegonnen werk. Een streep erdoor dus.

Volledig scherm Mathieu van der Poel was in 2019 de laatste winnaar in Diegem. © BELGA

Solidariteit

De Wereldbekercross van Dendermonde van zondag was ook twijfelachtig, maar die gaat wél door. “Financieel is dit een zware klap”, zegt organisator Jurgen Mettepenningen. “Maar ik wilde ook niet zomaar de handdoek in de ring gooien. Mede dankzij de extra steun van Flanders Classics en de UCI kunnen we doorgaan. Ook de stad Dendermonde droeg zijn steentje bij. Het wedstrijdprogramma blijft onveranderd, ook het voorziene prijzengeld blijft behouden. De pakweg 5.000 fans die al een ticket in voorverkoop gekocht hadden, krijgen hun geld teruggestort.”

Ook de Superprestige in Heusden-Zolder maandag en alle Golazo-crossen (de X2O-manches van Loenhout op 30 december, Baal op 1 januari, Herentals op 5 januari, Hamme op 22 januari en Lille op 6 februari) gaan door. Al was dat allesbehalve evident, zo vertelt Christophe Impens. “Dit is een harde klap, zowel financieel als emotioneel. Gelukkig doet iedereen water bij de wijn. Teams, renners, Belgian Cycling... Iedereen toont dezelfde solidariteit als vorig jaar. Wonderbaarlijk, maar de enige manier om te overleven. Dit is een harde klap, zeker omdat we zondag in Namen nog een vlekkeloze cross organiseerden met 8.300 gedisciplineerde supporters, maar de volksgezondheid en het tegenhouden van de verspreiding van het virus gaat voor alles. We zijn blij dat we kunnen organiseren en dat iedereen zich solidair toont om er samen voor te gaan.”

Volledig scherm © BELGA

OVERZICHT CROSSEN

26/12 Wereldbeker Dendermonde: gaat door

27/12 Superprestige Heusden-Zolder: gaat door

29/12 Superprestige Diegem: afgelast

30/12 Azencross Loenhout: gaat door

01/01 Baal GP Sven Nys: gaat door

02/01 Wereldbeker Hulst: gaat door

04/01 Gullegem: gaat door

05/01 Herentals: gaat door

08 en 09/01 BK Middelkerke: gaat door

10/01 Otegem: afgelast

15/01 Zonnebeke: afgelast

23/01 Wereldbeker Hoogerheide: gaat door

