“Dit parcours is een Wereldbeker onwaardig”: 10.000 toeschouwers in Maasmechelen, maar crossers zijn scherp

WIELRENNEN Prestigeze­ge (met grote emotionele waarde) voor Van Aert tegen Nuyens: rechtbank oordeelt dat ex-werkgever twee fietsen moet teruggeven

Wout van Aert vierde donderdag zijn 28ste verjaardag in Australië met koffie en taart. Het mooiste cadeau kwam van de Rechtbank van eerste aanleg in Mechelen. Die oordeelt dat de twee fietsen waarmee hij in Bieles en Valkenburg wereldkampioen veldrijden werd, zijn eigendom zijn. Nick Nuyens had die fietsen in beslag laten nemen via een deurwaarder, maar moet ze nu teruggeven.

