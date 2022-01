“Dit is echt niet normaal”: Wyseure wereldkampioen bij beloften na straffe solo, Verstrynge en Nys vervolledigen Belgisch podium

WK veldrijdenGoud, zilver én brons! Joran Wyseure (21) is wereldkampioen bij de beloften. Dat na een grootse solo, maar ook perfect Belgisch ploegenspel. Na twee ronden glipte Wyseure op kousenvoeten weg. De kloof werd 15 seconden - Nederland reed zich helemaal leeg. Toen Oranje - het teamwork was daar zoek - kraakte, glipte Emiel Verstrynge weg. Hij pakte het zilver. Thibau Nys won de sprint om brons. Wyseure liet de emoties de vrije loop. “Dit is echt niet normaal.”

Aan het begin van de tweede ronde had België grote concurrent Nederland al in haar macht. Wyseure was slim weggeglipt, had plots 5 seconden en in een mum van tijd zelfs 10 tellen. De Oranje brigade compleet verrast.

Verstrynge en Nys kwamen zo in de spreekwoordelijke zetel terecht. Het Nederlandse trio Kamp-Ronhaar-Hendrikx werd in de achtervolging geduwd. Elk om de beurt namen ze het initiatief, maar ze kregen geen sikkepit van de achterstand af. Ook al omdat ze zich niet wílden opofferen voor elkaar - meer dan eens was er onenigheid. Maar toch vooral omdat Wyseure íjzersterk was. Hij werkte zijn rondjes af als een Zwitsers uurwerk.

Het perfecte ploegspel kreeg een nieuwe dimensie toen een erg soepel rijdende Verstrynge in de voorlaatste ronde afscheid nam van de achtervolgende groep, waar Ronhaar en Kamp zo stilaan op kraken stonden. Éven leek het dat Verstrynge nog naar Wyseure zou knallen, maar dat kwam er niet van. Het werd zelfs nog mooier met een volledig Belgisch podium, want Nys won de sprint om brons. Straf. Eén keer eerder was er een volledig Belgisch WK-podium. In 2000 in Sint-Michielsgestel met Bart Wellens, Tom Vannoppen en Davy Commeyne.

Ook de andere drie Belgen finishten in de top tien: Niels Vandeputte werd zevende, Gerben Kuypers negende en Jente Michels tiende.

Wyseure: “Fenomenaal”

Wyseure is een derdejaarsbelofte uit Lichtervelde en coureur van Tormans Cyclocross Team. Vorig jaar werd hij twaalfde op het WK. In januari liet hij enkele opvallend sterke uitslagen noteren - hij won in Koksijde en in Hamme. Daardoor was hij een outsider voor dit WK, maar de regenboogtrui is toch echt wel onverhoopt.

“Dit is echt niet normaal”, waren de eerste woorden van Wyseure. “Normaal is mijn start niet zo goed, maar vandaag was dat wel het geval en daarna probeerde ik in tweede ronde op de klim om het verschil te maken. Ik zou wel zien waar ik zou eindigen. Boven had ik een paar meter en ik zette door. Ik wilde gewoon de ganse wedstrijd mijn eigen tempo rijden en dat volstond voor de zege vandaag. Dit is echt niet normaal...”

“Het is heel mooi om met drie Belgen op het podium te staan. Zeker ook omdat Emiel er bij is (zijn ploegmaat bij Tormans, red.). Op het BK was hij de sterkste en werd ik derde. Nu is het omgekeerd en eindig ik boven hem. Dat is echt fenomenaal. Ik ben niet alleen blij voor mij, maar ook voor hem.”

Verstrynge: “Meer teleurgesteld dan tevreden”

Nys: “Drie weken geleden dit niet gedacht”

