De strijd om 7.000 euro barst opnieuw los: neem deel aan de Gouden Klassiekers en maak kans op talloze prijzen

WK veldrijden 5-4: Van der Poel neemt na nieuwe heerlijke strijd voorsprong op Van Aert

31 januari De voorsprong voor Van der Poel. Vóór het wereldkampioenschap in Oostende stond het 4-4 op de WK’s in het veld, na het strandgevecht heeft de Nederlander het voordeel. En steeds: aan animo geen gebrek. Eén ding is zeker: van deze heerlijke tweestrijd kunnen we geen genoeg krijgen.