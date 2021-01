De sleutelmomenten en de lekke band die voor een anticlimax zorgde in de titanenstrijd tussen Van Aert en Van der Poel

Veldrijden Thibau Nys valt naast WK-beloftense­lec­tie: “Ik begrijp de ontgooche­ling bij Thibau, maar hij heeft te weinig laten zien”

18 januari Wout van Aert kent zijn ploegmaats voor het WK veldrijden in eigen land op 31 januari in Oostende. Bondscoach Sven Vanthourenhout selecteerde in de lijn der verwachtingen, al viel Thibau Nys bij de beloften opvallend genoeg wel naast de gelukkigen.