De kogel is door de kerk: BK veldrijden in Middelkerke gaat wel degelijk door

Veldrijden Van der Poel begint in Rucphen aan veldritsei­zoen, eerste duel met Van Aert volgt op 26 december

Mathieu van der Poel (26) maakt op 18 december zijn rentree in de cross. De wereldkampioen veldrijden kiest voor de Wereldbekerwedstrijd in het Nederlandse Rucphen voor de start van zijn nieuwe wintercampagne. Van der Poel zal zo’n tien crossen rijden. Het WK in Fayetteville moet het hoogtepunt worden.

23 november