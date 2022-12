De 'Grote Drie' van het veldrijden: wie verdient een plekje in jouw Gouden Cross-team?

VELDRIJDEN Niels Albert brandt Vanthouren­hout, Sweeck en co vooruit in strijd tegen ‘Grote Drie’: “Geloof erin en vécht”

Onze columnist Niels Albert zag dit weekend de rentree van de wereldkampioen in het veld. Was het in Merksplas duidelijk dat hij nog niet zoveel op de crossfiets had gezeten, dan zag je daar zondag in Overijse niet veel meer van, klinkt het. Maar het idee dat Pidcock vanaf volgend weekend moeilijk te verslaan zal zijn, daar doet onze columnist niet aan mee. “Als Vanthourenhout in Overijse één belangrijk signaal gaf, dan is het wel dat het kán.” Ook als Van der Poel en Van Aert terugkeren. Vandaar zijn warme oproep: “Werp niet bij voorbaat de handdoek.”

22 november