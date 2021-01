De aparte zorgen voor Mathieu en Wout: “Kan ik naar Spanje?" en “‘Fonske’ zal komen als hij goesting heeft”

Wout van Aert topfavoriet voor het BK, maar... “‘Fonske’ zal komen als hij goesting heeft.”

Foutjes, een manke fietswissel, geen topbenen. Hulst was niet de allerbeste cross van Wout van Aert in deze kerst- en nieuwjaarsperiode. “Vooraf en tijdens de verkenning voelde ik me nochtans goed, maar in koers keerde dat. Ik verloor een paar keer het momentum in die openingsfase.” Een precieze verklaring had hij niet. «K**rondje, zeker? (verwijzend naar de kritiek van Van der Poel op het parcours in Dendermonde, red.) Grapje hoor. (lacht) Dit was een mooie omloop. Mogelijk lag het een beetje aan het groffe bandenprofiel waarmee ik ben gestart. Ach, eigenlijk zoek ik geen excuses. Mathieu was gewoon veel beter.”