Daar zijn de Grote Drie weer (da’s dan €40.000, a.u.b.): in Mol staan Van Aert, Van der Poel en Pidcock voor de tweede keer dit jaar samen aan de start

De cross in Mol is live te bekijken op VTM met commentaar van Michel Wuyts en Niels Albert. De omkadering wordt verzorgd door Stijn Vlaeminck, die Sophie de Boer te gast heeft. Om 16.15u is het de beurt aan de elite vrouwen, om 17.30u beginnen de elite mannen eraan.

De Wereldbekerwedstrijd in Antwerpen is alweer bijna drie weken geleden. Mathieu van der Poel won, Van Aert werd tweede, Pidcock finishte als achtste. Daarna reden Van Aert (eerste) en Pidcock (derde) nog de WB-cross in Dublin; Van der Poel startte in Val di Sole en werd daar achtste.

Vandaag in Mol staan ze alle drie weer aan de start. Het is het begin van een drukke kerstweek waarin Van Aert, Van der Poel en Pidcock het ook nog tegen elkaar opnemen in Gavere (26/12), Heusden-Zolder (27/12), Diegem (28/12) en Loenhout (30/12). Komen daar natuurlijk ook aan de start: Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt.

Van Aert reed dit seizoen twee crossen en won er één (Antwerpen). Van vier wedstrijden die Van der Poel reed, won hij er twee. Dat is evenveel als Pidcock, die al aan zeven crossen zit deze winter.

Volledig scherm Mathieu van der Poel in actie in Val di Sole. © BELGA

Uitspraak van Albert

Na een overwinning bij zijn crossdebuut in Antwerpen, volgde een onverwachte achtste plaats afgelopen zaterdag in Val di Sole. Volgens onze columnist Niels Albert had ‘MvdP’ er geen zin in en kwam hij van het trainingskamp in Spanje alleen maar naar Val di Sole in Italië gereisd “om zijn startgeld op te pikken”.

Dat verbaasde. Val di Sole is een wedstrijd om de Wereldbeker en in de Wereldbeker worden geen startgelden betaald. In elk geval niet volgens het principe dat andere organisatoren (X2O, Superprestige) hanteren. Voor wedstrijden buiten de Wereldbeker geldt dat Pidcock een startprijs van 8.000 euro vraagt. Van der Poel zou 15.000 euro vragen, Van Aert hanteert een vraagprijs tussen 15.000 en 20.000 euro.

CEO Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics, organisator van de Wereldbeker, ontkent dat Van der Poel in Val di Sole startgeld heeft gekregen. Van Den Spiegel verkiest niet in te gaan op de uitspraak van Niels Albert. Hij verwijst naar een eerder interview bij HLN waarin hij zegt dat (financiële) afspraken op het niveau van de ploegen en niet van individuele renners worden gemaakt. Zoals de Italiaanse organisator RCS graag onderhandelt over een pakket van wedstrijden, zo ook maken de voorjaarsklassiekers van Flanders Classics deel uit van de onderhandelingen met de ploegen van Van Aert, Van der Poel en Pidcock over de crossen die ze rijden. “Als Dublin niet had gepast in het programma van Van Aert en Val di Sole niet in het programma van Van der Poel, dan hadden ze daar niet gereden”, aldus Van Den Spiegel.

Volledig scherm Wout van Aert in Dublin. © Photo News