Daar gaat de goede startpositie: Van Aert moet in WB-manche van Tabor 14 plaatsen achteruit

Daar gaat de goeie startpositie van Wout van Aert in de openingsmanche van de Wereldbeker in het Tsjechische Tabor van zondag 29 november. Door een ingreep in de UCI-wereldranking zakt Van Aert van plaats 18 naar plaats 32, waardoor hij nu pas vijftiende Belg staat in het klassement en voorafgegaan wordt door een groot aantal ‘mindere goden’.

De Internationale Wielrenunie baseert zich op haar ranking om de startorde in de WB-wedstrijden en op het WK te bepalen. Vanaf het seizoen 2021-2022 wil ze de puntentellers op nul zetten om elke crosser na de coronacrisis gelijke kansen te bieden. Enkel de punten van het WK 2021 in Oostende (eind januari) zullen in rekening worden gebracht. In tussentijd past de UCI een overgangsmaatregel toe, waarbij alle punten die vorig seizoen werden verdiend in veldritten die nu afgelast zijn worden behouden tot aan de vooravond van de regenboogstrijd. Van Aert, die vorig jaar nog in volle revalidatie was na zijn zware val in de Tour en dus niet in actie kwam, verliest op deze manier zijn bonus tegenover zijn collega-crossers.