Corona trekt streep door Scheldecross Antwerpen, Van den Spiegel reageert “verbaasd”

VeldrijdenDe Scheldecross in Antwerpen, negende manche van de Wereldbeker veldrijden, zal komende zondag 5 december niet plaatsvinden. Organisator Golazo ziet dat met de heersende coronamaatregelen niet zitten. Thomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, begrijpt de afgelasting niet: “Veldrijden is de sport die veruit het best georganiseerd kan worden volgens de huidige maatregelen.”

Buitenactiviteiten blijven nochtans toegelaten mét toeschouwers mits voorlegging van het Covid Safe Ticket (CST) en het respecteren van de opgelegde restricties. “Maar na grondige evaluatie bleken de betrokken partijen het erover eens dat een volwaardige cross, zoals die van Antwerpen er altijd één is geweest en ook moet zijn, leeft bij gratie van de massale publieke opkomst en ambiance. Met de huidige maatregelen dreigt de WB-veldrit daar slechts een flauw afkooksel van te worden”, zo luidt het in een communiqué. “Om de veiligheid en gezondheid van iedereen optimaal te waarborgen, zouden we een heleboel extra maatregelen moeten opleggen die bovendien nauwelijks te controleren zijn. Dat geldt voor de mensen langs het parcours maar vooral ook in de sfeer- en VIP-tenten”, voegt Christophe Impens (Golazo) daar nog aan toe. “Het is geen evidente beslissing, maar we kunnen gezien de moeilijke situatie en veranderde maatregelen rekenen op begrip van Stad Antwerpen.”

Antwerpen stond ook op de crossprogramma’s van de komend weekend wederoptredende Wout van Aert en Tom Pidcock. Of ook andere veldritten nu op de helling komen te staan, is onduidelijk. “Wij wachten in elk geval het volgende federaal overlegcomité van 15 december af om, afhankelijk van de beslissingen die daar worden genomen, onze organisaties één voor één te bekijken. Uiteraard steeds in nauw overleg met de lokale overheid”, aldus Impens.

Volledig scherm Vorig jaar won Mathieu Van der Poel in Antwerpen, Eli Iserbyt werd tweede, Thomas Pidcock derde. Die laatste zou ook dit weekend weer zijn wederoptreden maken in de Scheldecross. © BELGA

Thomas Van Den Spiegel: “Niets wijst er op dit moment op dat ook Boom zou sneuvelen

Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, overkoepelend organisator van de Wereldbeker veldrijden, zegt “verbaasd” te zijn over de toch wel bijzonder laattijdige annulatie van de manche in Antwerpen. “Temeer omdat veldrijden van alle mogelijke buitenactiviteiten ‘by far’ het best kan worden georganiseerd volgens de heersende coronamaatregelen. Dat heeft het vorige seizoen, toen zelfs nog zónder publiek, meer dan genoeg bewezen.” Morgen, maandag, is ook een overleg voorzien met de organisatoren van de Niels Albert Cyclocross in Boom, de vijfde Superprestigemanche die zaterdag wordt gereden. Van Den Spiegel is er gerust in. “Niets wijst er op dit moment op dat ook Boom zou sneuvelen. Omdat we er in perfect veilige omstandigheden kunnen organiseren.”