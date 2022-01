Comeback Mathieu van der Poel lijkt nog niet voor meteen: “Hij kan weinig anders doen dan de situatie ondergaan”

VeldrijdenMathieu van der Poel zegt ook af voor de vijfde manche van de X20 Trofee in Herentals van morgen. De wereldkampioen blijft kampen met rugproblemen. Komt hij dit veldritseizoen nog in actie? Vader Adrie van der Poel vindt dat zijn zoon eerst helemaal pijnvrij moet worden. “Als hij nu te snel terugkeert, blijft Mathieu in die vicieuze cirkel.”

Van der Poel sukkelt met een rugblessure en kwam sinds zijn opgave op tweede kerstdag in Heusden-Zolder niet meer in actie. De Azencross in Loenhout en de Wereldbekermanche in Hulst verdwenen van zijn programma en de X20 Trofee-wedstrijd in Herentals van morgen komt (veel) te vroeg. Ook deelname aan het NK van aanstaande zondag lijkt zo onwaarschijnlijk, maar ook achter het WK in Fayetteville eind deze maand staat een groot vraagteken.

Adrie van der Poel bevestigt aan onze wielerredactie dat een comeback van zijn zoon nog niet voor meteen is. Een exacte periode kan hij daar niet op plakken, wel dat het voor Mathieu nu vooral van belang is tijd te nemen om weer helemaal pijnvrij te worden. “Pas dan zal hij ook weer pijnvrij kunnen fietsen en competitief worden. Als hij nu te snel terugkeert, blijft Mathieu in die vicieuze cirkel. Hoe hij zich nu voelt? Hij kan weinig anders doen dan de situatie ondergaan. Het komt er voor Mathieu nu vooral op aan de moed niet te laten zakken. Op 1 januari is hij wel gaan fietsen, maar dat was geen waardemeter.”

De hamvraag lijkt steeds meer: haalt MVDP het klassieke voorjaar? “Daar kunnen we nu nog niets over zeggen”, aldus Van der Poel senior nog. “Dat is iets wat de ploeg moet beslissen. Ach, we zien wel... maar het is duidelijk dat de opeenvolging van valpartijen (Nokere en Tokio onder anderen, nvdr) hun tol hebben geëist.”

Volledig scherm Van der Poel ging in 2019 hard tegen de grond in Nokere Koerse. © Sporza

Volledig scherm De val van Van der Poel in Tokio. © Photo News

Volledig scherm © BELGA

