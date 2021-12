Coach plaatst verkoudheid Wout van Aert in juiste context en blikt vooruit: “Alles staat in functie van klassieke voorjaar”

De Kristallen Snotvalling, hadden we ’t in de donderdagkrant luchtig genoemd. Dat blijkt de realiteit uiteindelijk aardig te benaderen. De reden waarom Wout van Aert woensdagavond paste voor de uitreiking van onze trofee, was zuiver preventief. “Vroeger was dit gewoon geruisloos ‘gepasseerd’”, zegt coach Marc Lamberts. “Maar we leven nu eenmaal in uitzonderlijke tijden. Bij het minste wat je ’s morgens als je opstaat voelt, schiet je tegenwoordig in een kramp. Zeker met zo’n snotvalling kijk je maar beter uit. Tom Teulingkx (voorzitter van de vereniging voor Sport- Keuringsartsen SKA) stuurde me net nog een bericht: ‘probeer een paar keer een sneltest uit te voeren’.” Wijze raad maar… job done. Negatief, zoals Van Aert tijdens de live-verbinding woensdag al duidelijk aangaf. Lamberts: “Meer dan een lichte verkoudheid is het volgens ons niet.”

Crossen dus maar, zaterdag in Boom. Met nul komma nul vormverlies. “Wout is nog in opbouw”, zegt Lamberts. “Ik schat hem op dit moment in op ongeveer 90%. Hoe hij presteert, zal een beetje afhangen van de techniciteit van het parcours.” Van Aert zag de regen de afgelopen dagen alvast heel graag met bakken uit de hemel vallen. Lamberts beaamt dat de omstandigheden in zijn voordeel spelen. “Maar dan nog. Iedereen verwacht dat, van zodra Wout in de cross komt, de rest voor de tweede plaats rijdt. Terwijl het om twee verschillende sporten gaat (wegwielrennen en veldrijden, red.) die weinig met elkaar te maken hebben. Feit is dat Van der Poel, Pidcock en hij ze allebei beheersen. Vorig seizoen dacht ik eerlijk gezegd dat het slechter zou gaan. Maar hij reed echt sterk. (grijnst) Ik neem altijd het voorbeeld van Zdenek Stybar. Die drie keer wereldkampioen werd maar er op den duur amper nog in slaagde om top tien te rijden. Ik zit me constant af te vragen wanneer de dag komt dat dat ook voor Wout het geval wordt.”

Een gedachte die Lamberts niet ‘zomaar’ overvalt. Daar is voldoende aanleiding toe. “Het gewicht is bij Wout verschoven van de cross naar de weg”, weet hij. Zijn resultaat, zaterdag, wordt in die zin van ondergeschikt belang. “En bij uitbreiding alles wat hij de komende weken in het veld gaat uitvoeren. Uiteraard zullen we er het maximum proberen uit te halen. Zo hopen we dat hij richting BK in Middelkerke (9 januari) aanknoopt met zijn allerbeste gevoel. Maar elke training die hij doet, elke cross die hij rijdt staat in functie van het klassieke voorjaar op de weg. Ook die eerste stage in Spanje, na Val di Sole.”

Met een plaats tussen 5 en 10 zal Lamberts in Boom een tevreden coach zijn. (lacht) “Ik verwacht me zaterdagavond aan een berichtje: ‘lang geleden dat ik nog eens en bloedsmaak in de mond had’. Hij zal er onvermijdelijk wat moeten inkomen. Reden waarom we ook nog niks definitiefs hebben afgeklopt voor het WK. Ik, de ploeg, Wout zelf willen eerst even afwachten hoe het gaat lopen. Stel dat hij tussen kerst en Nieuwjaar nog steeds ergens tussen 7 en 10 rijdt, heeft het totaal geen zin om er zelfs maar over na te denken.”

Overzicht:

4 december: Boom (Superprestige)

11 december: Essen (Ethias Cross)

12 december: Val di Sole (Wereldbeker)

26 december: Dendermonde (Wereldbeker)

27 december: Heusden-Zolder (Wereldbeker)

29 december: Diegem (Superprestige)

30 december: Loenhout (X2O Badkamers Trofee)

1 januari: Baal (X2O Badkamers Trofee)

2 januari: Hulst (Wereldbeker)

5 januari: Herentals (X2O Badkamers Trofee)

9 januari: Middelkerke (Belgisch kampioenschap)

