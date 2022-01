Christoph Roodhooft voor het eerst zonder topfavoriet in z'n ploeg: “Frustrerend dat Mathieu er niet is, we zijn van de kaart”

WK veldrijdenChristop Roodhooft is woensdag naar het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville vertrokken. De ploegleider van het succesrijke Alpecin-Fenix heeft er een hard hoofd in. Voor het eerst sinds 2008 is de kans niet op zijn minst vijftig procent dat een van zijn renners de regenboogtrui wint, zegt hij. Dat komt natuurlijk omdat Mathieu van der Poel er niet bij is. Maar ook de Belgische Sanne Cant, drie keer wereldkampioen, is dit jaar geen partij voor de Nederlandse concurrentie. En bij die almachtige Nederlandse vrouwen blijft Ceylin del Carmen Alavardo, de wereldkampioene van Dübendorf 2020, al een hele winter onder de maat.