Bronzen Eli Iserbyt: “Ik ga de podiumfoto printen, laten signeren door Wout en Mathieu en boven mijn bed hangen”

“Ik ga de podiumfoto printen, laten signeren door Wout en Mathieu en boven mijn bed hangen", gekscheerde de West-Vlaming, die wel degelijk enorm blij was met brons. Iserbyt begon sterk aan het seizoen, maar werd dan teruggeslagen door pijnlijke spieren in de rug en heup. Hij verloor zijn riante uitgangspositie in de wereldbeker, moest opgeven op het EK en belandde ook op het BK naast het podium. “Enkel de X2O-trofee kan ik nog winnen. Dat daar nu een WK-medaille bijkomt, maakt mijn seizoen niet plots top, maar het is een leuke extra”, zegt Iserbyt die in de slotfase het ploegenspel speelde. “Op twee ronden van het einde kwamen Lars en ik dicht bij de twee leiders. Lars vroeg om over te nemen, zodat we het gat konden dichten, maar ik besloot om in zijn wiel te blijven zitten. Als Lars en Mathieu samen voorin zouden geraken, was dat geen goeie uitgangspositie voor België.”