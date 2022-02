Brand boekt in Lille 18de seizoenszege en doet gouden zaak in X2O Badkamers-klassement

Gouden Cross VTM NIEUWS-sportanker Lies Vandenberg­he kijkt reikhal­zend uit naar het WK veldrijden: “Iserbyt zal Pidcock het langst kunnen volgen”

Dit weekend staat het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville op het programma. Zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert is het een unieke kans voor de andere renners om de regenboogtrui te veroveren. Volgens VTM NIEUWS-sportanker Lies Vandenberghe wordt het een tweestrijd tussen Eli Iserbyt en Tom Pidcock. Wil jij nog een sprongetje maken in het klassement van de Gouden Cross, dan is ook voor jou het WK een belangrijke wedstrijd.

27 januari