Bondscoach Vanthourenhout legt vinger op de wonde: “Wout had sprint moeten aanzetten van de kop”

WK VELDRIJDEN KIJK. Verken het WK-par­cours door de ogen van Niels Albert: “Wie daar twee tanden groter rijdt, kan het verschil maken”

Zondag wacht een titanenduel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het WK veldrijden. Maar hoe ziet die omloop in Hoogerheide er nu juist uit? In welke zones kan het verschil gemaakt worden? En hoe groot is de kans op een sprint? Onze analist Niels Albert sprong op zijn fiets en nam de proef op de som. In onderstaande video’s krijgt u een unieke blik op het parcours en krijgt u zijn analyse per zone mee.

3 februari