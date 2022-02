Bondscoach Vanthourenhout analyseert het WK in Fayetteville: “Geen fouten gemaakt, Pidcock was paar procentjes beter”

Veldrijden“Je mag nog plannen, wat je wil. Je kan niet sneller rijden dan je kunt”, had Michael Vanthourenhout zich na het WK laten ontvallen . Dat was zo’n beetje de bottomline die ook bondscoach Sven Vanthourenhout aanhield in zijn analyse over de mannenwedstrijd. “Pidcock was de betere, ook dat moet je achteraf kunnen zeggen.”

“Op voorhand waren er duidelijke afspraken, iedereen was het daarmee eens. Iedereen wou voor de zege gaan. Ik denk ook dat er geen fouten zijn gemaakt. In de cruciale fases zouden de jongens er alles aan gedaan hebben om te winnen, maar zover is het niet gekomen. De jongens stonden op één lijn, maar het is duidelijk dat Pidcock de betere was”, aldus bondscoach Sven Vanthourenhout.

Ook hij zag dat er weinig tegen de Brit te beginnen was, ondanks het doorgesproken plan van de Belgen. “Dit was het gevreesde scenario. Er waren bij Pidcock een paar procentjes bij gekomen in vergelijking met de vorige weken en maanden. Hij heeft zijn favorietenrol waargemaakt. We hebben hier meteen de debriefing gedaan en iedereen zijn zeg laten doen. Pidcock was de betere, ook dat moet je achteraf bespreken.”

Het globale plaatje: “Toekomst oogt veelbelovend”

Eén gouden medaille, twee zilveren plakken en drie keer brons. Dat is het bilan na een weekend crossen in Fayetteville. Is Vanthourenhout daar tevreden mee? “Ik ben vooral blij dat we met de jeugd weer meedoen. Het is de bevestiging dat we goed gewerkt hebben, want in veel categorieën hadden we ook eerstejaars mee. Dat is dus veelbelovend voor de toekomst.”

“De beloften waren super, bij de junioren werd Aaron Dockx tweede. Goud zat erin, maar daar kan je een jongen van 17 niet op afrekenen. Hij is nog volop in zijn ontwikkeling. De dames vond ik op hun niveau, maar ook dat is positief. Vooral in de juniorencategorie oogt het veelbelovend,” maakt Vanthourenhout de samenvatting van het WK-weekend langs Belgische zijde.

“Ik ben zeker voldaan. Ik kan terug kijken op een geslaagd WK. Je kan altijd kritisch zijn en meer willen. Elke coach wil hier en daar iets beter van maken, maar ik ben trots op wat de jongens en meisjes gedaan hebben. Ook de staf heeft schitterend werk geleverd. We mogen straks allemaal met een goed gevoel terug richting België vliegen.”

