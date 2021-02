Bondscoach Sven Vanthourenhout na Nederlands ‘pakje rammel’ in eigen huis: “Dit komt aan”

WK Veldrijden Sanne Cant is beste Belgische op achtste plaats na turbulente cross: “Het mocht niet zijn vandaag”

30 januari Sanne Cant kon zich tijdens het WK bij de vrouwen nooit echt in de strijd om de medailles roeren. Cant kwam al in de eerste bocht ten val en reed uiteindelijk naar een achtste plaats. Daarmee was de drievoudige wereldkampioene beste Belgische. “Ik ben blijven vechten”, bibberde Cant na de cross.