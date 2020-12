Betsema rijdt naar de zege in Antwerpen: “Heb er hard voor moeten knokken”

VeldrijdenDenise Betsema heeft de Scheldecross op haar naam gebracht. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal haalde het zaterdag voor Lucinda Brand en Annemarie Worst. “Op deze overwinning ben ik heel trots, want de voorbije weken was er telkens net iemand sterker”, reageerde winnares Betsema.

Lucinda Brand, goed voor vier zeges op rij, begon furieus aan de wedstrijd bij het strand van Sint-Anneke. De Nederlandse trapte stevig door en sloeg op het eind van de eerste ronde al een klein kloofje. Wereldkampioene Alvarado moest in de achtervolging en keek tegen een achterstand van vijf seconden aan bij het inrijden van de tweede ronde. Yara Kastelijn, leider in het klassement, volgde op zes tellen.

Brand nam na het meedraaien van de bonificatieseconden wat gas terug, het gaf de wereldkampioene en enkele anderen de tijd om terug te keren. Ook Annemarie Worst en Denise Betsema, slecht gestart, pikten aan. We kregen vijf leiders, Sanne Cant volgde in zesde positie op een handvol seconden. In de derde ronde stond Alvarado plots stil. Schakelproblemen. Ruim een halve minuut probeerde ze het euvel zelf te verhelpen, maar dat lukte niet. Ze moest te voet verder naar de materiaalpost en verloor kostbare tijd. Ze zou uiteindelijk als 23ste finishen, op 3:59 van de winnares.

Vooraan was Denise Betsema intussen op kruissnelheid gekomen en nam ze afstand van de andere drie koplopers. Kastelijn viel terug naar een vierde plaats bij het indraaien van de vierde ronde, Brand volgde op tien seconden, Worst op 12 tellen in derde positie. De voorsprong werd niet groter. Betsema dook de slotronde in met 11 tellen voorsprong op Brand die aan haar slotoffensief begon en nog heel dicht tot bij de leider geraakte, maar de kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal won alsnog, voor Brand, op vier tellen, en Worst op 27 tellen. Sanne Cant werd vierde op 43 seconden.

Betsema is heel blij met overwinning: “Heb er hard voor moeten knokken”

Betsema moest de voorbije weken vrede nemen met drie derde plaatsen en drie tweede plaatsen, maar schoot in Antwerpen dus eindelijk nog eens raak, na bijna twee maanden zonder overwinning. “Hier ben ik ontzettend blij mee”, sprak ze na afloop. “Ik heb er wel hard voor moeten knokken, want ik had mijn start gemist. Die start was een beetje vreemd, iedereen was plots weg en ik stond nog stil. Ik panikeerde een beetje, maar gelukkig kon ik snel opschuiven en kwam alles nog goed.”

Op het eind kwam Lucinda Brand nog stevig opzetten. “Ik voelde de hete adem van Brand achter me”, gaf Betsema toe. “Vooral in die zandstrook waar we moeten lopen. Ik weet dat ze ongelooflijk goed loopt, maar ik kon haar nog net afhouden. Ik heb geprobeerd op safe te spelen en geen fouten te maken en dat is me gelukt. Op deze overwinning ben ik heel trots, want de voorbije weken was er telkens net iemand sterker. Ik mik altijd op de zege, maar we zijn erg aan elkaar gewaagd en Brand steekt er momenteel iets bovenuit. Vandaag win ik gelukkig het pleit.”

Volledig scherm © BELGA