Belgische speerpunten zien alledrie een unieke kans: “Kalm blijven, dat is het beste”

WK veldrijdenEen Belg wordt zondag wereldkampioen veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Of niet soms? Want ze zijn nu met drie, of misschien zelfs vier, die voor de regenboogtrui kunnen rijden. Twee dagen voor het WK wegen Eli Iserbyt, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout hun kansen.

Eli Iserbyt: “Hoe minder ik erover nadenk, hoe beter”

Belgische favoriet nummer één: Eli Iserbyt. Winnaar van veertien crossen deze winter. Twaalf daarvan won hij voor november om was. Het wachten was dan tot half januari, Flamanville, voor hij opnieuw zegevierde. En zondag in Hoogerheide weer. In die laatste cross om de Wereldbeker klopte Iserbyt in volgorde Lars van der Haar en Tom Pidcock, de twee renners die in het Belgische kamp het meest worden gevreesd. Of het zondag dan gaat gebeuren voor Iserbyt?

“Ik denk dat het Tom (Pidcock) wel even pijn zal hebben gedaan, dat ik hem in Hoogerheide heb geklopt. Nu zijn we bijna een week verder en staat de teller weer op nul. Ze zeggen dat dit mijn kans is om wereldkampioen te worden. Maar niet die van mij alleen. Na Hoogerheide kan je zeggen dat er meer favorieten zijn.”

“Een WK is altijd iets speciaals. Hoe minder ik erover nadenk, hoe beter. Het beste is kalm te blijven en zorgen dat ik in optimale vorm ben. Op deze omloop kunnen we met tien man veertig minuten samen blijven. En dan moeten we vooral niet denken: wij zijn België, we winnen wel, om dan Pidccock en Van der Haar mee te nemen naar de finale.”

“Ik vind het wel goed dat er een lange klim in zit. Het is een plek waar ik mijn ding kan doen. Ik heb er ook op getraind, op een inspanning van 45 seconden tot een minuut. Dat heeft in Hoogerheide geloond. Zondag telt alleen de overwinning, daar heb ik naartoe geleefd en daar zal ik alles voor doen.”

Michael Vanthourenhout: “Op een goede dag kan ik alles aan”

Belgische favoriet nummer drie: Michael Vanthourenhout. Winnaar van twee crossen deze winter, waaronder de fel bevochten Wereldbeker in Namen. Dat was ploeteren naar de overwinning, zoals het in Fayetteville niet zal gaan. De omloop is breed, de grond hard. Maar daar wil Vanthourenhout ook het beste van maken.

“Ik heb het parcours nog niet gezien. Ik denk wel dat het iets vettiger mag liggen. Op een goede dag kan ik alles aan. Als de vorm maar goed is. En die is goed, dat voel ik. En als dat niet zo is, dan zal dat op de lange klim ook snel blijken. Dan zal ik bereid zijn om me op te offeren voor de anderen, als die beter zijn. Nu zit ik hier om zelf voor het podium en zelfs voor de overwinning te rijden.”

Toon Aerts: “Weer derde? Liever ga ik voor winst”

Belgische favoriet nummer twee: Toon Aerts. Winnaar van drie crossen deze winter, en daarnaast stond hij veertien keer op het podium. In voorbije wereldkampioenschappen was hij ook al zo’n podiummens. Aerts was derde in Bogense 2019, derde in Dübendorf 2020 en derde in Oostende 2021. Twee keer achter Mathieu van der Poel en Wout van Aert, één keer achter Van der Poel en Tom Pidcock. En guess what? Van der Poel en Van Aert doen dit keer niet mee. Tom Pidcock? Hij wel.

“Drie keer derde worden is heel mooi geweest, zeker als je ziet wie er toen aan de start stond. Nu kan ik beter voor winst gaan. De verwachtingen zijn wel groot. Dat moet. Het is een kans die ik niet vaak meer ga krijgen. De komende WK’s worden dichter bij huis gereden en dan is Wout van Aert er misschien weer bij.”

“Zelf reken ik me niet bij de topfavorieten, daar zie ik er maar twee van. Er zijn heel veel renners die kunnen winnen, als alles mee zit. Waar we wel moeten voor zorgen is dat we de wereldtitel in de Belgische ploeg houden.”

“Mijn ideale scenario? Dat het een lastige koers wordt, met weinig renners in de finale. Ik zal niet na twintig minuten alleen op kop gaan rijden.”

