Belgische schaduwkopmannen zien kansen op snelle omloop: “Leggen ons niet zomaar neer bij de derde plek”

Wout van Aert of Mathieu van der Poel wordt zondag wereldkampioen veldrijden, daar lijkt iedereen het over eens. Maar in het hoofd van de drie Belgische schaduwkopmannen is ook ruimte voor een ander scenario. “Er zullen mogelijkheden komen, en dan is het aan ons om die te grijpen.”

Iserbyt: “Wereldtitel is utopie”

Eli Iserbyt is de laatste prof, die kon winnen in Hoogerheide. Zo ver ziet hij het zondag niet komen. “Ik denk niet dat een twee op twee mogelijk is. Het parcours is ook volledig anders dan vorig jaar. Het ligt veel droger en de bochten zijn minder hoekig. Het is een snel parcours, waar alles dicht bij elkaar zal liggen en dode momenten zoals in Benidorm en Herentals mogelijk zijn. Als Wout en Mathieu dan naar elkaar kijken, is er iets mogelijk voor mij, maar zelfs als ik met hen de laatste ronde in gaan, verslaan ze mij altijd in de sprint. Op papier is de wereldtitel mogelijk, maar in realiteit is het een utopie. In eerste instantie mik ik op het podium. Dat kan de tweede of de derde plek zijn, maar het is niet dat zo’n medaille een seizoen maakt of kraakt.”

Iserbyt verkende het parcours vandaag al en heeft ook een mening over de felbesproken balken. “De balken liggen hoog, maar ze liggen eigenlijk zoals het vroeger altijd was. In de voorbije jaren lagen de balken in de cross vaak te laag. Ik denk dat ik elke ronde ga springen, maar het is nipt. Zeker als je daar met een hartslag van 190 aankomt, ligt dat anders dan op training. Je kan er het verschil maken, maar de heisa errond is niet nodig”, aldus Iserbyt.

Vanthourenhout: “Misschien kunnen we Mathieu doen panikeren”

Voor Michael Vanthourenhout is het seizoen met een Belgische én Europese titel al geslaagd. Hij staat dan ook zonder druk aan de start in Hoogerheide. “Het is een aangenaam gevoel, maar het blijft natuurlijk het WK - de cross van het jaar. Ik hoop dicht bij het podium te eindigen. Als je naar de voorbije weken kijkt, lijkt er maar één podiumplek vacant te zijn. Maar het weer en het parcours zullen voor een heel snelle cross zorgen. Iemand los uit het wiel kletsen, wordt moeilijk.”

Vanthourenhout beseft dat de Belgen maar één kopman hebben, maar ziet toch ook kansen voor de schaduwkopmannen. “We moeten eerst en vooral zorgen dat we niet in Wouts weg rijden en hem steunen. Maar er zullen ook voor ons mogelijkheden komen, en dan is het aan ons om die te grijpen. De momenten waarop het stilvalt, daar moeten wij van profiteren. Dat is niet alleen in ons voordeel, maar ook in dat van Wout. Misschien kunnen we Mathieu een beetje doen panikeren als we met drie of vier Belgen samen zijn.”

Sweeck: “Niet zomaar neerleggen bij derde plaats”

“Op papier is misschien alleen het brons mogelijk, maar daar gaan we ons niet zo gemakkelijk bij neerleggen.” Zo, Laurens Sweeck zegt waar het op staat. Hij is niet naar Hoogerheide afgezakt om over zich heen te laten lopen. “Al zal het ervan afhangen hoe Wout in de wedstrijd zit, hij is sowieso onze sterkste pion. Maar het zou ook kunnen dat Wout en Mathieu niet van elkaar af raken en dat de cross dan een andere wending krijgt. Dat is voor ons het moment om aan te vallen. Ik verwacht in de eerste ronden een peloton, met veel gedrum en akkefietjes. Het zal een kwestie worden van dat te overleven en dan goed in de wedstrijd te zitten.”

Sweeck begaf zich als een van de eerste Belgen op het parcours én reed vanmiddag al de Mixed Team Relay. Wat heeft hij geleerd over het parcours? “Het ligt er enorm snel bij. De hoge snelheid zal het ook verraderlijk maken in de bochten. Het gras is al wat kapotgereden, waardoor het iets gladder ligt. Door de hoge snelheid zullen er fouten gemaakt worden.”