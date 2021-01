Belgisch bondscoach Vanthourenhout en vader Van der Poel zijn het eens: “Mathieu heeft de beste kansen”

WK VeldrijdenHet is zondag aflevering 167 in de tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het veld. De voorlopige stand is 52-114 in het voordeel van Van der Poel. Of als je het tot wereldtitels beperkt: 3-3. Wie daar zondag 4-3 van maakt? Adrie van der Poel, vader van Mathieu, en Sven Vanthourenhout, de Belgische bondscoach, zijn het eens: “De beste kansen zijn voor Mathieu van der Poel.» En de anderen? «Die komen echt niet tot hun enkels.”