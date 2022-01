België moet vrede nemen met derde plaats in Mixed Relay, Italië wint openingsnummer WK veldrijden

De opzet: elk om de beurt één ronde het volle pond geven. Aan het einde van de ronde was er een wisselzone om elkaar af te lossen. Het land dat als eerste na vier ronden de finish overschreed, was de winnaar. Wegens coronazorgen/individuele ambities of gewoon geen interesse lieten onder andere Nederland en Groot-Brittannië verstek. En zo werd ons land, gebaseerd op de namen aan de start, gebombardeerd tot favoriet.

De ploegenestafette werd een kennismaking met het parcours in Fayetteville, dat er betonhard bijlag en weinig hindernissen bood waarop echte veldrijders het verschil konden maken. Daan Soete deed als openingsrenner van de Belgische ploeg wat van hem werd verwacht. De Grobbendonkse elitecrosser reed de snelste ronde, waarin hij na minder dan drie minuten de leiding pakte nadat de Italiaan Samuele Leone verschroeiend was gestart.

Toen Kiona Crabbé aan haar ronde mocht beginnen had België een tiental seconden voorsprong, maar die smolten als sneeuw voor de Amerikaanse zon. De Tsjech Boros haalde België als eerste in, gevolgd door Italië en de A-ploeg van de VS. Crabbé kon met veel moeite als vierde naar de tweede aflossing gaan. Voor Alicia Franck werd het een onmogelijke opgave om dertig seconden goed te maken. De Tsjechische Zemanova hield evenmin stand, voor Italië deed Silvia Persico immers wat vóór haar Lucia Bramati (dochter van ex-prof Luca) had gedaan: de weg vrijmaken voor Davide Toneatti om de klus in de slotronde te klaren. Dankzij een sterke Clara Honsinger had USA A nog een kans, maar Scott Funston bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen Toneatti.