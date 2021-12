Belgian Cycling heeft geen begrip voor toeschouwersverbod: “Is ongegrond en rampzalig”

“Veldritten worden al een hele tijd georganiseerd met het in acht nemen van de meest strikte veiligheidsmaatregelen”, benadrukt Belgian Cycling. “Er wordt gewerkt met een specifiek Covid-19-protocol voor renners, medewerkers, juryleden én toeschouwers. Elke maatregel die de volksgezondheid bevorderde werd in de wielersport nauwgezet opgevolgd, en als er aanpassingen in het gezondheidsprotocol moesten gebeuren werden die telkens snel en probleemloos gedaan, mede dankzij de flexibiliteit van de organisatoren en de wielerfans.”

Volgens de wielerbond worden diezelfde organisatoren “voor het tweede seizoen op rij met de rug tegen de muur gezet”. “Maar zelfs in deze penibele omstandigheden wordt door alle stakeholders in het wielermilieu het onderste uit de kan gehaald om renners en (televisie-)publiek toch topsport aan te bieden”, onderstreept de bond. “Dat het veldrijden nu net geviseerd wordt, maakt de beslissing van het Overlegcomité des te pijnlijker. Veldritten vinden namelijk plaats in open lucht, in de vrije natuur, langs een parcours waar de social distancing perfect kan worden nageleefd. Het verbod op de aanwezigheid van toeschouwers is dan ook ongegrond en rampzalig, in een periode dat menig wielerliefhebber de volkssport bij uitstek van dichtbij kan meemaken.”