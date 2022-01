Backstedt oppermachtig bij meisjes junioren, Belgische Moors kent zeer ongelukkig WK

Veldrijden Tom Pidcock over het WK en de concurren­tie: “Ik denk niet dat de Belgen in team zullen rijden”

Hoe leven Tom Pidcock en zijn entourage toe naar het WK in Fayetteville? VTM Nieuws had een gesprek met de Brit en zijn Belgische trainer Kurt Bogaerts voor de spreekwoordelijke generale repetitie in Hoogerheide. “Na het WK neem ik vijf dagen vakantie vooraleer ik me focus op de weg. Ik ga dan met mijn vriendin naar New York.”

24 januari