Amper vijf landen nemen deel aan Mixed Team Relay: hoe zit de gemengde ploegenestafette in elkaar?

Lees op deze pagina alles over het WK veldrijden!

Om 19u30 Belgische tijd is het zover: dan nemen mannelijke en vrouwelijke cyclocrossers het in teamverband tegen elkaar op voor het openingsnummer op het WK veldrijden in Fayetteville. Ieder land brengt een ploeg met twee mannen en twee vrouwen aan de start. De voorwaarde is dat er telkens één mannelijke en vrouwelijke elitecrosser in de selectie zit. De overige plaatsen worden ingevuld door jeugdrenners. De bondscoaches moeten daarvoor een jongen en een meisje kiezen uit de beloften- en/of juniorencategorieën. Alle renners die in actie komen, moeten ook geselecteerd zijn voor een individuele cross op het WK.

Elk teamlid werkt één ronde af om daarna letterlijk een opvolger aan te tikken in een wisselzone. Na vier ronden is het dus voorbij. De ploegen mogen zelf kiezen in welke volgorde de renners en rensters in actie komen. Bondscoach Sven Vantourenhout liet voor België zijn oog vallen op achtereenvolgens Daan Soete, Kiona Crabbé, Alicia Franck en Niels Vandeputte.

Volledig scherm Het parcours van het WK veldrijden. © rv

Tot zover de technische uitleg, verder dreigt het testevent Team Relay met amper een handvol deelnemende landen een sof te worden. Dat komt omdat starten niet verplicht is, omdat het bij veel landen crossers schrapen is door de vele corona-afzeggingen en omdat de meeste renners hun individuele ambities vooropstellen. Het was om die eerste en laatste reden dat titelfavoriet Nederland vorige week al verstek gaf. Landen als Groot-Brittannië voldeden door last minute afzeggingen bij hun profs dan weer niet meer aan de ploegvoorwaarden.

En dus zou deelnemen voor België eigenlijk al een beetje gelijk moeten staan aan winnen. Tenzij het thuisland kan verrassen. In de VS hopen ze dat de specifieke aard van de wedstrijd - één rondje alles geven is anders dan een cross van een uur - hen op het WK in eigen land toch minstens één medaille oplevert.

In totaal starten vijf landen met in totaal zeven ploegen. Canada en de VS stellen een A-team en een B-team op. Verder starten naast ons land enkel Tsjechië en Italië. Bondscoach Sven Vanthourenhout zei vorige week al dat een niet-deelname als dé crossnatie bij uitstek geen optie was.

Volledig scherm Alicia Franck. © BELGA

