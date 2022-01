Adrie van der Poel over het WK en de overvolle WB-kalender: “Ik denk niet dat Mathieu zondag zal kijken”

VeldrijdenDe Wereldbeker in Hoogerheide is in één adem verbonden met parcoursbouwer Adrie van der Poel. Hoe ziet hij met z'n scherpe blik het WK veldrijden van volgende week tegemoet. “Pidcock zal een heel eind komen en ik denk ook aan Hermans, over hem wordt weinig gesproken.”

De Wereldbeker veldrijden done and dusted. Hoogerheide was de laatste van in totaal 15 manches, maar door de veelheid aan crossen kwam er onlangs weer kritiek op de formule van het belangrijkste regelmatigheidscriterium in het veldrijden. Adrie van der Poel kwam er voor de micro van VTM nog eens op terug. “Er is al zoveel over gezegd en geschreven. Persoonlijk vind ik ook dat er te veel wedstrijden en verplichtingen in het klassement zijn. Het moet haalbaar blijven, hé.”

Van der Poel vindt dat de kalender stampvol zit en zou voor een Wereldbeker met 12 crossen gaan. “Acht daarvan laat je organiseren door Flanders Classics en dan is er nog ruimte voor vier vrije crossen die het op hun manier kunnen doen, eventueel onder supervisie van bijvoorbeeld Flanders Classics. De Wereldbeker wil het belangrijktse klassement zijn, dan moet je je ook onderscheiden. Dat begint met de locatie, het parcours, parkings. Het is ongehoord dat mensen in een weiland moeten gaan staan.”

Volledig scherm Adrie van der Poel. © Photo News

Wat denkt Van der Poel senior over het komende WK? “Pidcock gaat een heel eind komen. Of het hem tegen de rest is? Bwa, als je goed bent, dan moet je niet naar de rest kijken. Ik denk dat zijn start belangrijk zal worden. Verder wordt er weinig over Quinten Hermans gesproken. Hij heeft een andere voorbereiding gekend dan de meesten, maar heeft er wel naartoe gewerkt. En dan kom je tot slot nog bij Aerts en Iserbyt uit.”

Van der Poel gelooft niet echt in een Belgisch blok. “Neen, want als je als renner moet bezig houden met landgenoten, dan gaat dat ten koste van je eigen prestatie. Je hoeft niet voor mekaar te rijden. Zolang je niet tegen elkaar rijdt, is alles prima. Van der Haar schaal ik in voor de podiumplaatsen of alles wat er net achter komt. Op het WK worden de verhouden van de rest van het seizoen meestal gerespecteerd.”

“Het blijft natuurlijk jammer voor de wielersport dat het een WK zonder Mathieu en Wout wordt”, gaat Van der Poel verder. “Ik denk niet dat Mathieu ernaar zal kijken. Hopelijk mag-ie tegen dan al wat fietsen. Het gaat redelijk met hem. Hij mag weer fietsen, wanneer hij pijnvrij is. Maar op dit moment zit hij gewoon thuis op de bank. Hij kan niet veel doen, er is hem strikte rust voorgeschreven en daar moet hij zich aan houden.”

Volledig scherm Adri van der Poel. © VTM

Ben jij een echte veldritkenner? Speel dan mee met de Gouden Cross en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.