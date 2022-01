Aaron Dockx grijpt net naast wereldtitel bij de junioren: “Alles gedaan zoals de bondscoach vooraf gezegd had”

Belgisch kampioen Yordi Corsus, Europees kampioen Aaron Dockx en voorts Kenay De Moyer, Wies Nuyens en Viktor Vandenberghe vormden het Belgische vijftal bij de juniores, maar het was de Zwitser Jan Christen die in de eerste ronde aan de boom schudde en het pak tot vijf koplopers uitdunde. Daarbij slechts één Belg: Dockx. De Europese kampioen nam de leiding op het moment dat de Nederlandse favoriet David Haverdings in de tweede ronde tegen de grond stuikte en zijn winstkansen meteen zag verzwinden.

Voor de Europese kampioen uit Rijkevorsel was dat het sein om vol in de aanval te gaan. Alleen de Brit Nathan Smith kon aanvankelijk volgen, maar Jan Christen bracht Lequet en Vandenberghe terug bij de leiders. Opnieuw was het Christen die het groepje uiteenreet, Dockx en Smith konden aansluiten bij de sterke Zwitser. Aaron Dockx zette zijn goede wedstrijd kracht bij door in de afdalingen steeds de forcing te voeren, Smith kraakte maar plooide niet.

Dockx: “Bittere pil”

“De cross kon niet perfecter verlopen”, reageerde Dockx na afloop voor de microfoon van Stijn Vlaeminck. “Ik heb alles gedaan wat Sven (Vanthourenhout, de bondscoach, red.) me gezegd had. Dit is dan ook een bittere pil om te slikken. Dat ik op kop aan de sprint begon? Dat was ook niet mijn plan, ik was liever vanuit het wiel begonnen. Maar ik had wel vertrouwen in mijn sprint, want ik heb al massasprints gewonnen op de weg. Ik heb me wellicht laten vangen door als eerste uit de laatste bocht te komen.”