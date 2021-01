9 Belgen op WK veldrijden? Lot Merlier ligt in handen van... maatje Van Aert

Start ons land volgende week zondag op het prof-WK veldrijden in Oostende met één renner meer? Daar zal Belgisch kampioen Wout van Aert vandaag in de laatste Wereldbekermanche in Overijse over beslissen. Leuk detail: de kandidaat voor plek negen in de selectie is Tim Merlier. Van Aert heeft dus het lot in handen van één van zijn allerbeste maatjes. Eindwinst in de Wereldbeker (waar ook Michael Vanthourenhout theoretisch nog voor in aanmerking komt) levert België dat extra ticket op. Van Aert moet dus de Druivenkoers winnen. Óf, als Mathieu van der Poel wint, op z'n minst tweede finishen. Zoniet blijven we steken op acht: de zeven renners waarop we recht hebben als leider in het UCI-landenklassement aangevuld met Europees kampioen Eli Iserbyt.