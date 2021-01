5-4: Van der Poel neemt na nieuwe heerlijke strijd voorsprong op Van Aert

WK veldrijdenDe voorsprong voor Van der Poel. Vóór het wereldkampioenschap in Oostende stond het 4-4 op de WK’s in het veld, na het strandgevecht heeft de Nederlander het voordeel. En steeds: aan animo geen gebrek. Eén ding is zeker: van deze heerlijke tweestrijd kunnen we geen genoeg krijgen.

2012: Koksijde (junioren): 0-1

Van der Poel, met kortgeschoren kopje, neemt een moeizame start. Hij heeft last van zijn maag. Dat slaat op zijn benen waardoor hij ‘vierkant’ door het zand rijdt, nerveus wordt en fouten maakt. Iets voor half koers echter sluit hij als herboren aan bij Van Aert en co. Van Aert voert de forcing maar stuit op een counter van Van der Poel. De Nederlander verdwijnt nooit uit zijn gezichtsveld, maar houdt uiteindelijk wel knap stand.

1. Van der Poel; 2. Van Aert op 0.08

2014: Hoogerheide (Ned, U23): 1-1

De twee topfavorieten houden even gelijke tred, maar dan zet Van Aert Van der Poel in zijn ‘thuishaven’ (waar vader Adrie zijn GP inricht) met één razendsnelle ronde van 8.04 schaakmat. Après lui, le déluge. Zijn bonus loopt gestaag op. Een machteloze Van der Poel moet ook Michael Vanthourenhout laten gaan voor het zilver. Van Aert komt in tranen over de streep en houdt het ook op het podium niet droog.

1. Van Aert; 3. Van der Poel op 1.17

2015: Tabor (Tsj): 1-2

Na een paar bochten al rijden de twee topfavorieten op kop. Aan het eind van de openingsronde loopt Van Aerts ketting af. Hij staat even te voet, maar na een foutje van Van der Poel op de balken zit hij weer in het spoor. Nieuwe kettingproblemen en een val slaan Van Aert bijna een minuut terug. Een kloof die hij, ondanks een sterke remonte, niet meer dicht krijgt. Dertien dagen na zij twintigste verjaardag wordt Van der Poel de jongste wereldkampioen veldrijden ooit.

1. Van der Poel; 2. Van Aert op 0.15

2016: Heusden-Zolder: 2-2

Met acht, vijf Belgen en drie Nederlanders, snijden ze een bloedstollende tweede koershelft aan. Op een hellende strook haakt Van der Poels voet vast in het voorwiel van Van Aert. Van Aert keert terug vanuit de achtergrond. Van der Poel niet, ook al nadert hij op een bepaald moment tot op vijftien seconden. In een enerverende finale neemt Van Aert de maat van Van der Haar. Hij loopt ‘Jack Russell’ letterlijk uit het wiel.

1. Van Aert; 5. Van der Poel op 1.01

2017: Bieles (Lux): 3-2

Met een stel oude groene stugge Michelin-tubes uit de kelder van coach Niels Albert rijdt Van Aert drie keer minder lek dan Van der Poel. Na drie bandbreuken en evenveel fietswissels van de Nederlander is de ontstane kloof met Van Aert plots dicht. Als Van der Poel op drie ronden van het einde net ná de materiaalpost een vierde keer op de velg zit, ligt het pad naar een tweede opeenvolgende wereldtitel voor Van Aert helemaal open.

1. Van Aert: 2. Van der Poel op 0.44

2018: Valkenburg (Ned): 4-2

Al in de eerste ronde zonderen Van Aert en Van der Poel zich af. Van Aert zet zijn rivaal zwaar onder druk en als die even in de fout gaat, ontstaat er een klein gaatje. Van der Poel slaat aan het sukkelen en het bewuste gaatje wordt een monsterkloof. «Niet normaal», spreekt vader Van der Poel legendarische woorden. “Van Aert is uitzonderlijk goed. Hij rondt zonder te ademen. Dat mag gerust als een compliment worden aanzien.”

1. Van Aert; 3. Van der Poel op 2.30

2019: Middelfart (Den): 4-3

Van der Poel neemt een blitzstart. De Belgen volgen in zijn spoor maar verliezen na een foutje van Aerts even voeling. Van Aert overbrugt solo het kleine verschil. Op exact dezelfde plek als Aerts gaat ook híj echter in de fout. Van Aert vecht nog als een leeuw, maar deze keer is de TGV-Van der Poel definitief vertrokken. Na drie jaar Van Aert-heerschappij stelt hij eindelijk orde op zaken met een tweede regenboogtrui.

1. Van der Poel; 2. Van Aert op 0.16

2020: Dübendorf (Zwi): 4-4

Een ongelijke strijd. Van Aert keert terug uit revalidatie na zijn zware crash in de Tour en is al blij dat hij de WK-selectie haalt. Dat geeft de ontspannen Van der Poel een vrijgeleide want niemand van de andere Belgen die hem het vuur aan de schenen kan leggen. Hij maakt er een onemanshow van. Na een halve ronde rijdt hij weg. “Buitenaards”, noemt Sven Nys het. Van Aert mist na een lekke band net het podium. “Een kleine teleurstelling”, vindt hij.

1. Van der Poel; 4. Van Aert op 2.04

2021: Oostende (Bel): 4-5

Het was een adembenemend kijkstuk vanaf pedaalslag één. En snel was het duidelijk: we kregen een echte tweestrijd. Van Aert startte als een speer, had snel vijf seconden en vergrootte die kloof nog meer na een valpartij van Van der Poel. Maar dan: de omwenteling. Van Aert kwam bij zijn derde passage aan de meet door met een lekke band vooraan. Van der Poel erop en erover. Van Aert leek het nog even spannend te kunnen maken, kwam terug tot op 4 seconden, maar reed zich dan vast. De Nederlander was vervolgens helemaal gaan vliegen.

1. Van der Poel; 2. Van Aert op 0.37

Volledig scherm Van der Poel. © Photo News