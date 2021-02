23 jaar en eerste klassement is binnen, maar Iserbyt niet 100% tevreden over seizoen: “Te veel bezig geweest met blessure”

VeldrijdenEli Iserbyt (23) is eindwinnaar van de X2O-trofee. Zijn eerste klassement kon hem niet meer ontsnappen. Mooi voor zo’n jonge gast, zou je denken, maar de West-Vlaming was maar half tevreden.

Een topsporter in hart en nieren, die Eli Iserbyt. Nooit helemaal tevreden, nooit helemaal content. En dan ging het niet over zijn zesde plaats van gisteren in Brussel, want dat was het hoogst haalbare. “Na een lang seizoen is het vet van de soep”, moest hij toegeven. “Mijn beste krachten zijn opgebruikt. Ik kan leven met de uitslag van vandaag.”

Neen, Iserbyt had het over de analyse van zijn hele seizoen. Hij heeft alle doelen gehaald die hij vooraf gezet had, en toch knaagde er iets. “Vorige winter sloot ik af met tien zeges”, vertelde hij. “Ik zei toen dat ik graag vijf overwinningen wilde afgeven in ruil voor een trui dit jaar. Deze winter heb ik zes keer gewonnen én heb ik die trui (van Europees kampioen, red.), én een eindklassement, maar toch… Ik ben weer niét content.”

Iserbyt dwong zichzelf daarna drie keer om te zeggen dat de winter van 2020-2021 toch goed was geweest, dat hij tevreden moést zijn, om dan telkens op die “maar toch” te botsen. Hij had dit seizoen zo graag het vuur aan de schenen gelegd bij Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Dát was zijn echte ambitie. “In Kortrijk en Boom heb ik Wout kunnen kloppen, maar toen was hij wellicht nog niet top. In Antwerpen kon ik mee met Mathieu op een parcours dat niet het mijne was, maar daarna blesseerde ik mijn elleboog (na een val in Heusden-Zolder, red.) en vanaf dan ging het allemaal bergaf. Dat frustreerde me, want ik had verwacht om meer mee te rijden met die mannen.”

Volledig scherm © Photo News

Niet dat Iserbyt zich van het niveau van de Grote Twee waant. Wel gelooft hij dat hij hen het lastiger kan maken dan hij de voorbije anderhalve maand deed. “Die blessure heeft mentaal en fysiek veel krachten gekost. Mentaal misschien nog het meest. Ik vond het moeilijk om er mee om te gaan. Ik denk dat we een goed plan hadden om fysiek terug te keren, maar ik ben er te veel mee bezig geweest. Die val had geen vier of vijf weken in mijn lichaam moeten zitten. Ik had gedacht om vanaf het WK weer super te zijn. Dat was niet zo. Daar zit mijn grootste ontgoocheling.”

Hij had het ook positief kunnen draaien: op zijn 23ste staat Iserbyt een stuk verder dan de meeste van zijn collega’s op die leeftijd. Als we Van Aert en Van der Poel buiten beschouwing laten, was de voorbije twintig jaar enkel Lars van der Haar jonger toen hij in 2014 de wereldbeker won. Misschien moet Iserbyt dat onthouden en moet hij zichzelf nog wat tijd geven om Van Aert en Van der Poel echt uit te dagen. “Misschien is mijn leeftijd een verzachtende omstandigheid, maar ik wil die niet gebruiken. Ik ben 23, maar ik ben ook prof. Ik vind dat ik zelf voor die kritische noot moet zorgen. Maar ik wil ook niet klagen. (denkt na) Schrijf het zo op: ik denk dat ik binnen een maand wel tevreden ga zijn van mijn seizoen.”

Nog dit: na Sint-Niklaas en Oostmalle gaat de riem eraf. Iserbyt maakt in mei zijn rentree op de weg, de klassieke herstart voor crossers, maar eerst is er nog een nieuwe controle van zijn elleboog. “Ik heb de indruk dat die aan het genezen is, maar de pijn moet volledig weg zijn vooraleer ik kan hervatten, zegt de dokter. In het slechtste geval moet die scheur in mijn gewrichtsband toch geopereerd worden.”

Volledig scherm © Photo News