15.000 fans op de Koppenberg zien Van der Haar razendspannend duel met Iserbyt en Vanthourenhout winnen: “Ik reed tot ik erbij neerviel”

Het ging er op de Koppenberg zo’n beetje aan toe als in de voorbije zomer tijdens de Tour. Van der Haar zat in de rol van Tadej Pogacar, de ploegmaats Iserbyt en Vanthourenhout speelden Vingegaard en Roglic. Ze demarreerden om de beurten, telkens moest Van der Haar het gat dicht rijden. Het gebeurde zo’n keer of tien.

We weten hoe dat in de Tour afliep: Pogacar kraakte en Vingegaard won. Dat was op de Koppenberg anders. Van der Haar hield vol, Iserbyt en Vanthourenhout deden vooral zichzelf de das om en staakten de strijd.

Het was spannend cross kijken op de Koppenberg. Plots leek Vanthourenhout op weg na de zege, na een late slipper van Van der Haar. De Nederlander zei: “Het was blinde paniek toen ik viel. Hoe kon dit? Ik had alles onder controle. Ik heb gereden tot ik erbij neerviel.”

Vanthourenhout had op Van der Haar nog zeven seconden voor bij de voet van de laatste beklimming van de Koppenberg, de laatste hindernis op weg naar de finish. Het leek een overwinning die de blonde West-Vlaming niet meer kon ontsnappen. Maar Van der Haar gaf nog steeds niet op: “Eli Iserbyt kwam eerst nog naast me rijden en ging toen snel weer zitten. In de verte zag ik Vanthourenhout en zag ik de finish. Ik wist, als mijn timing goed was, dat ik het kon halen.”

Zeven seconden achter bij de voet werden vijf seconden voorsprong bij de top. In één beklimming maakte de Nederlander twaalf seconden goed. Of had Vanthourenhout stalorders van de grote baas Jurgen Mettepenningen gekregen, dat hij moest wachten op Iserbyt, de aangewezen winnaar in de ploeg?

Vanthourenhout: “Gewacht? Helemaal niet. In de laatste ronde reed ik vol voor mezelf. Spijtig dat ik het niet kon afmaken.”

Iserbyt: “Gewacht? Ik denk het ook niet. Lars had nog net iets meer over. Dan kan je op zo’n beklimming veel goedmaken.”

Quote In 2007 kwam ik hier voor het eerst met mijn moeder. Ik reed mijn fiets naar de kloten en in de auto op weg naar huis maakten we ruzie. Dat zal nu helemaal anders zijn Lars van der Haar

Van der Haar was een blije winnaar. “In 2007 kwam ik hier voor het eerst met mijn moeder. Ik reed mijn fiets naar de kloten en in de auto op weg naar huis maakten we ruzie. Dat zal nu helemaal anders zijn.” De Nederlander greep zaterdag in Ruddervoorde naast de overwinning na twee lekken banden. Zondag in Maasmechelen reed hij weer lek en werd hij tweede. Hij won op de Koppenberg en hij is favoriet voor het Europees Kampioenschap komende zondag in Namen, waar hij titelverdediger is en waar Iserbyt iets goed te maken heeft.

Vorig jaar op de VAM-berg in Nederland leek de Europese titel Iserbyt niet te kunnen ontsnappen. Maar onze landgenoot kraakte vervolgens, volgens velen onder de druk. Van Iserbyt werd gezegd dat hij een choker is, niet opgewassen tegen de grote momenten. Hoe dat voor zondag zit?

Iserbyt: “Ik weet dat ik vorig jaar uit een heel zwaar weekend kwam, met Overijse en de Koppenberg. Dat heeft me de Europese titel gekost. Ik een choker? We zullen het zondag zien.”

Bij de vrouwen stond er dan weer geen maat op Fem van Empel. De 20-jarige Nederlandse knalde al in de tweede ronde haar laatste belaagster uit het wiel en rondde haar solo knap af. Aan de finish had ze zelfs nog de tijd om haar fiets de lucht in te tillen. Met Denise Betsema en Shirin van Anrooij als nummers twee en drie kleurde het podium helemaal oranje.

