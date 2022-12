Wilt u een huis kopen? Top-vastgoedexperts adviseren wanneer het juiste moment is. “De prijzen gaan niet dalen”

Droom je van een tweede verblijf in de sneeuw? Dit kan je kopen voor 180.000 tot 1.950.000 euro: “Hier ski je zelfs vanop de piste tot aan je apparte­ment”

Van de driekwart miljoen Belgen die jaarlijks minstens eens keer op wintersport gaan, zijn er ook enkele duizenden met een tweede verblijf in een skigebied. Frankrijk (50%) en Oostenrijk (25%) zijn de populairste locaties, maar ook in Zwitserland, Italië en Andorra kan je een chalet of appartement kopen. Onze woonexpert Björn Cocquyt toont enkele pareltjes die momenteel te koop staan.

24 december