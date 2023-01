Tot wel 30 kandidaten voor één appartement. Maar met dit trucje maak je meer kans, zeggen vastgoedexperts

"In deze gemeente steeg de prijs voor een huis met bijna 40 % op één jaar tijd": ontdek hier hoe de vastgoed­prij­zen in jouw gemeente evolueren

Ook in 2022 zijn de prijzen van huizen en appartementen opnieuw gestegen, in sommige gemeenten zelfs met meer dan 30 procent. Dat blijkt uit onze Woonwijzer, in samenwerking met notaris.be. Al is er is wel beterschap op komst: “De tijd van prijzen die de pan uitslaan is in 2023 voorbij”, klinkt het. Bekijk hieronder hoe de vastgoedprijzen in jouw gemeente geëvolueerd zijn.

12 januari