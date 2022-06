Minder lenen als huis niet energiezuinig is

Banken moeten bij het verstrekken van een woonlening nu ook vragen naar het energiepeil van het gebouw. Is dat slecht geïsoleerd, dan wordt de bewoner immers veel gevoeliger voor een eventuele stijging van de energiekosten. En dan komt mogelijk de afbetaling in het gedrang, een risico dat banken liever niet nemen.

Een analyse van de eerste cijfers leert de Nationale Bank dat in 2021 een derde van de woningen waarvoor de banken een krediet verleenden (en waarvan ze al het energiepeil kenden) een score van E of F hadden, wat wijst op een lage energie-efficiëntie. Nog eens een derde had een C- of D-label.