Huurprijs steeg sinds 2010 met ruim een vijfde in Vlaanderen

Worden woningen weer goedkoper? Expert over afgekoelde vastgoed­markt

De jarenlang verhitte vastgoedmarkt is geblust: er werden vorige maand in Vlaanderen 17% minder huizen verkocht dan in januari 2022. Voor appartementen is de terugval nog groter. “Het tsunami-effect van corona is overduidelijk uitgewerkt”, concludeert notaris Bart van Opstal. Betekent dit ook dat de vastgoedprijzen drastisch zullen dalen?

9 februari